Посуха може стати наступною пандемією, - ООН

"Посуха на межі перетворитися на наступну пандемію, і немає вакцини для її лікування", - сказала Мамі Мізуторі.

Наразі посуха спричинила економічні збитки щонайменше на 124 мільярдів доларів і торкнулася понад 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 рр., згідно з оприлюдненим сьогодні повідомленням ООН.

Але навіть ці цифри, зазначається в ньому, "є, швидше за все, валовими недооцінками".

Зараз глобальне потепління посилило посуху на півдні Європи та в Західній Африці. І кількість жертв може "різко зростати", якщо світ не діятиме, сказала Мізуторі.

Близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи вже цього століття.

Засуха, як і вірус, як правило, триває довгий час, має широкий географічний діапазон і завдає значної шкоди, наголосила Мізуторі.

"Це може побічно вплинути на країни, які насправді не переживають посуху, шгляхом нестачі продовольства та зростання цін на продовольство", - пояснила Мізуторі.

ООН очікує частіших і сильніших посух у Африці, Центральної та Південної Америки, Центральній Азії, Південній Австралії, Південній Європі, Мексиці та США.

Ібрагім Тьяу, відповідальний в ООН за боротьбу з опустелюванням, заявив, що погіршення стану ґрунту частково спричинене неправильним користуванням землею, і це наблизило світ до "точки неповернення".

"Це, безумовно, явище, яке відбувається в інших частинах світу і цілком може трапитися в Європі", - сказав він.