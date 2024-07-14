Заместительница Байдена. Что известно о Камале Харрис и ее позиции по Украине

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Дочь иммигрантов. Факты из биографии Камалы Харрис

Камала Дэви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье ученых, иммигрировавших в США из Индии и Ямайки.

Родители Камалы развелись, когда ей было семь лет. В 12-летнем возрасте она вместе с матерью и сестрой перебралась в Канаду.

Однако на учебу вернулась в Штаты. Получила степень бакалавра экономики и политических наук в Университете Говарда в Вашингтоне (считается традиционно афро-американским).

Впоследствии училась в Калифорнийском университете в Беркли, где защитилась как магистр юриспруденции.

Работа в прокуратуре

С 1990 года Камала Харрис работала в прокуратуре округа Аламида в Окленде. Вела дела, связанные с сексуальными преступлениями.

Дальше была должность в офисе окружного прокурора Сан-Франциско. Специализировалась на борьбе с подростковой проституцией. Добилась, чтобы правоохранительные органы рассматривали несовершеннолетних проституток как жертв преступлений и вместо тюрьмы отправляли их в реабилитационные центры.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на пост окружного прокурора Сан-Франциско. За время ее работы общий показатель наказаний за преступления возрос с 52% до 67%, что было самым высоким за десятилетие. Также существенно выросли показатели наказаний за убийство и торговлю наркотиками.

Камала Харрис создала специальную группу расследования преступлений на почве ненависти, которая занималась преступлениями против ЛГБТ-подростков в школах.

Фото: Камала Харрис занимала должность генерального прокурора Калифорнии (Getty Images)

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной прокурором, ямайско-американским и индийско-американским генеральным прокурором в Калифорнии.

На этом посту инициировала внедрение онлайн-платформы, где собиралась информация о погибших и пострадавших в результате задержаний полицией людей.

Также Харрис добилась от федерального правительства увеличения субсидий для семей, потерявших жилье из-за недобросовестности кредитных организаций.

При этом генеральный прокурор отказалась поддержать два законопроекта о запрете в штате смертной казни, что вызвало возмущение со стороны правозащитников.

Вошла в историю. Карьерный путь Харрис в политике

Параллельно с работой в генпрокуратуре Камала Харрис развивала политическую карьеру. В 2016-м одержала победу в гонке за кресло сенатора от штата Калифорния.

Активно выступала на телевидении, резко высказывалась против жесткой политики на тот момент президента Дональда Трампа относительно мигрантов. Выступала против выдвинутых Трампом кандидатур на должности министра образования и генерального прокурора США, поддерживала право на аборты и легализацию однополых браков. Также выступала за легализацию каннабиса на федеральном уровне.

Входила в состав юридического комитета Сената, комитетов по разведке, по бюджету и по внутренней безопасности и делам правительства.

В 2019 году Камала Харрис объявила о своем участии в президентской гонке. Некоторое время была среди лидеров праймериз Демократической партии, однако в итоге не смогла сохранить эту популярность, снялась с выборов и поддержала кандидатуру Джо Байдена.

Во время предвыборной кампании Байден номинировал Харрис в вице-президенты – фактически второе лицо в Белом доме.

Фото: Камала Харрис и Джо Байден на инаугурации (Getty Images)

20 января 2021 на инаугурации Джо Байдена президентом США Камала Харрис также приняла присягу и вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов.

Таким образом, на втором по значимости посту в США она стала не только первой женщиной, но и первым представителем не белого населения Америки.

Кандидат в президенты вместо Байдена?

На данный момент в США вновь стартует президентская кампания. Хотя официальное выдвижение кандидатов от Демократической и Республиканской партий еще не состоялось, основными претендентами на пост лидера страны являются Джо Байден и Дональд Трамп.

После первых дебатов потенциальных кандидатов начали распространяться слухи о возможном снятии Байдена с выборов. Ведь, по мнению американских медиа и экспертов, они оказались неудачными для действующего президента.

Одним из возможных кандидатов от Демократической партии называют именно Камалу Харрис. По данным источников издания Reuters, вице-президент имеет высокую узнаваемость среди всех альтернативных кандидатов и самый высокий рейтинг среди демократов, которые могли бы серьезно рассматриваться как кандидаты на пост нового лидера США.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному 9 июля, Камала Харрис отстает от Дональда Трампа на всего на один процент (42% к 43%), что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пункта.

Кроме того, собеседники издания отмечают, что она уже прошла проверку на национальном уровне, в частности со стороны республиканцев. Однако некоторые влиятельные демократы мало верят, что она способна победить Трампа.

Фото: Камала Харрис может стать кандидатом в президенты США вместо Джо Байдена (x.com/KamalaHarris)

Впрочем, Джо Байден настаивает, что не планирует покидать избирательную кампанию. Когда во время саммита НАТО представители СМИ задали вопрос, почему президент США не передает эстафету молодому поколению, он ответил, что "серьезность ситуации" требует опыта.

В то же время лидер Штатов выразил уверенность, что Камала Харрис достойна возглавлять Белый дом в будущем.

"Я бы не выбрал ее вице-президентом, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом. С самого начала я не сомневался в этом", – сказал Байден.

Что Камала Харрис говорила об Украине

Вице-президент США высказывалась в поддержку Украины еще во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда Камала Харрис выступила с осуждением российской агрессии и оккупации Крыма.

"Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, так же как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки", – отмечала она.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2024 Харрис заявила, что люди в Украине защищают не только свои семьи и дома, но также борются за свободу.

"Внимание всего мира приковано к украинцам. Они борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И они победят", – написала политик в соцсети Х.

Харрис критически высказывалась относительно ситуации в Конгрессе США с задержкой военной помощи Украине: "Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины – мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места".

Вице-президент говорила, что провал помощи Украине от США станет "подарком Путину".

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – объясняла она на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024.

Фото: Встреча Камалы Харрис и Владимира Зеленского на Саммите мира (president.gov.ua)

Камала Харрис представляла США на Саммите мира в Швейцарии в июне этого года. Во время своего выступления вице-президент выразила мнение об условиях Кремля для "прекращения войны".

Она заявила, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаосу, а не к порядку и стабильности – что угрожает всему миру".

"Нужно говорить правду: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции. Штаты поддерживают Украину", – сказала Харрис.

При подготовке использовались: публикации Reuters, The New York Times, ABC News, информация сайта Белого дома, страница Камалы Харрис в соцсети Х, Wikipedia.