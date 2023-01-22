Замминистра развития общин разоблачили на взятке: стали известны подробности аферы

Детективы отметили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. Следствие установило, что ряд должностных лиц присвоить часть государственных средств.

Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов.

Правоохранители установили, что к афере был причастен замминистра развития общин. Разоблачили его благодаря оперативному проникновению детективов в состав группировки.

Против замминистра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к афере.

Фото: Лозицкого разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов (nabu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах сообщало о задержании замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозицкого подозревают в хищении бюджетных средств, его обещали уволить.

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