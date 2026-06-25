Заммэра Бучи получил подозрение за завышенные суммы на восстановление жилья после оккупации

По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, которые получили повреждения во время боевых действий.

Речь идет о пяти жилых домах в Буче.

Следователи установили, что при выполнении работ в сметную документацию вносили завышенные цены на строительные материалы. Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.

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По результатам экспертиз и проверок ущерб оценили более чем в 3 млн 164 тыс. гривен.

Чиновнику инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, Буча находилась под российской оккупацией с конца февраля до конца марта 2022 года. После освобождения города украинские правоохранители и международные организации зафиксировали многочисленные военные преступления российских военных, в том числе массовые убийства мирных жителей.

Значительная часть жилищной и гражданской инфраструктуры города испытала разрушения и нуждалась в восстановлении.