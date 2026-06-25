Заммэра Бучи получил подозрение за завышенные суммы на восстановление жилья после оккупации

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Бучи в растрате бюджетных средств во время восстановления жилых домов, поврежденных в результате российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, которые получили повреждения во время боевых действий.
Речь идет о пяти жилых домах в Буче.
Следователи установили, что при выполнении работ в сметную документацию вносили завышенные цены на строительные материалы. Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.
По результатам экспертиз и проверок ущерб оценили более чем в 3 млн 164 тыс. гривен.
Чиновнику инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.
Как известно, Буча находилась под российской оккупацией с конца февраля до конца марта 2022 года. После освобождения города украинские правоохранители и международные организации зафиксировали многочисленные военные преступления российских военных, в том числе массовые убийства мирных жителей.
Значительная часть жилищной и гражданской инфраструктуры города испытала разрушения и нуждалась в восстановлении.
Напомним, в этом году в Буче произошел теракт - раздались взрывы вблизи многоквартирного жилого дома. В результате двое полицейских получили ранения.
Исполнителем теракта в Буче оказался местный житель, которому спецслужбы РФ обещали денежное вознаграждение. Его взяли под стражу.