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Заммэра Бучи получил подозрение за завышенные суммы на восстановление жилья после оккупации

07:45 25.06.2026 Чт
2 мин
Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды в размере более трех миллионов гривен
aimg Юлия Маловичко
Фото: разрушенный дом в Буче во время агрессии (Getty Images)

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Бучи в растрате бюджетных средств во время восстановления жилых домов, поврежденных в результате российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, которые получили повреждения во время боевых действий.

Речь идет о пяти жилых домах в Буче.

Следователи установили, что при выполнении работ в сметную документацию вносили завышенные цены на строительные материалы. Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.

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По результатам экспертиз и проверок ущерб оценили более чем в 3 млн 164 тыс. гривен.

Чиновнику инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, Буча находилась под российской оккупацией с конца февраля до конца марта 2022 года. После освобождения города украинские правоохранители и международные организации зафиксировали многочисленные военные преступления российских военных, в том числе массовые убийства мирных жителей.

Значительная часть жилищной и гражданской инфраструктуры города испытала разрушения и нуждалась в восстановлении.

Напомним, в этом году в Буче произошел теракт - раздались взрывы вблизи многоквартирного жилого дома. В результате двое полицейских получили ранения.

Исполнителем теракта в Буче оказался местный житель, которому спецслужбы РФ обещали денежное вознаграждение. Его взяли под стражу.

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