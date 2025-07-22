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Замглавы МВФ покинет фонд и вернется в ВУЗ, который под "прицелом" Трампа

Вторник 22 июля 2025 04:00
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Замглавы МВФ покинет фонд и вернется в ВУЗ, который под "прицелом" Трампа Фото: Гита Гопинат (www.imf.org)
Автор: Эдуард Ткач

В конце августа первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат покинет фонд, чтобы вернутся в Гарвардский университет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что Гопинат присоединилась к фонду в 2019 году и была главным экономистом, став первой женщиной на этой должности.

Позже, в январе 2022 года, ее повысили до первого заместителя управляющего директора. Это в свою очередь, второе по значимости должностное лицо в Международном валютном фонде.

По данным МВФ, директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиевна назовет преемника Гопинат "в надлежащее время".

Что известно о карьере Гиты Гопинат и куда она вернется

Гита Гопинат является гражданкой США, которая родилась в Индии. Как пишет издание, выбор времени для входа застал врасплох некоторых инсайдеров МВФ, и, судя по всему уход инициировала сама Гопинат.

Теперь она, покинув раньше Гарвард, чтобы присоединиться к МВФ, вернется в университет в качестве профессора экономики.

Причем Гопинат вернется в университет, который "оказался под прицелом" администрации Трампа после того, как отклонил требования изменить свою политику управления, найма и приема студентов.

Георгиева отметила, что Гопинат присоединилась к МВФ как весьма уважаемый ученый и за время своей работы проявила себя как "исключительный интеллектуальный лидер". В том числе во время пандемии и глобальных потрясений, вызванных вторжением РФ в Украину.

"Гита четко руководила аналитической и политической работой фонда, стремясь к высочайшим стандартам тщательного анализа в сложное время высокой неопределенности и быстро меняющейся глобальной экономической ситуации", - отметила директор-распорядитель МФВ.

Кроме того, Гопинат курировала многостороннюю надзорную и аналитическую работу фонда по вопросам фискальной и денежно-кредитной политики, долга и международной торговли.

Сама сотрудница сказала, что благодарна за "выпавшую раз в жизни возможность" работать в МВФ, поблагодарив как Георгиеву, так и предыдущего главу МВФ Кристин Лагард, которая назначила ее главным экономистом.

"Теперь я возвращаюсь к своим корням в академическую среду, где я с нетерпением жду возможности продолжить расширять границы исследований в области международных финансов и макроэкономики для решения глобальных проблем и подготовки следующего поколения экономистов", - заявила Гопинат.

Интересный факт о перестановках в МВФ

Reuters отметило, что традиционно управляющего директора МВФ выбирают европейские страны. В свою очередь, на должность заместителя управляющего директора - кандидатов рекомендует Министерство финансов США.

Таким образом, уход Гопинат даст Минфину возможность рекомендовать преемника в то время, когда президент США Дональд Трамп стремится реструктурировать мировую экономику и положить конец давнему дефициту торгового баланса США с высокими пошлины на импорт практически из всех стран.

Напомним, в февраля 2024 года Гита Гопинат заявила, что любые решения об аресте замороженных активов РФ должны быть подкреплены "достаточной юридической поддержкой" для предотвращения будущих рисков.

Также она сказала, что решение о том, что сделать с активами, принимаются исключительно странами, которые им владеют. При этом Гопинат отказалась высказать свое мнение, как их следует использовать.

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