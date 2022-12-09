Заместитель генерального секретаря ООН посетит Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс с 12 по 15 декабря посетит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса генерального секретаря ООН.

Сообщается, что он со своей делегацией посетит Киев, проведет ряд запланированных встреч, а также посетит Херсон.

Ранее мы писали, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 5 декабря находился в одном из убежищ Киева во время ракетных ударов россиян.

Кроме того, сообщалось, что помощь ООН уже получили 13,6 млн пострадавших от войны украинцев, и на следующий год для Украины запрошено в общей сложности 5,7 млрд долларов.

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