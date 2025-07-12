Замдиректора ФБР задумался об отставке, - СМИ

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подумывает об отставке на фоне конфликта между бюро и Министерством юстиции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечено, что он еще не принял окончательного решения по поводу отставки и, возможно, останется на своей должности.

По словам источников, Бонджино сообщил своему окружению, что думает об увольнении из-за последствий публикации относительно дела Эпштейна - американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления и торговлю людьми.

В издании отметили, что это произошло после ожесточенной конфронтации между замдиректора ФБР и генеральным прокурором Пэм Бонди по поводу рассмотрения дела в начале этой недели.

Противостояние достигло апогея во время встречи в среду, в которой участвовали Бонджино, Бонди, директор ФБР Кэш Патель и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Причиной конфликта стала публикация статьи, в которой утверждалось, что в ФБР хотели получить больше информации по делу Эпштейна, однако в Минюсте в этом запросе отказали.

В сливе этих данных обвинили Бонджино. По словам источника, он отрицал, что передал эту информацию изданию NewsNation.