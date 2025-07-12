Замдиректора ФБР задумался об отставке, - СМИ
Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подумывает об отставке на фоне конфликта между бюро и Министерством юстиции США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечено, что он еще не принял окончательного решения по поводу отставки и, возможно, останется на своей должности.
По словам источников, Бонджино сообщил своему окружению, что думает об увольнении из-за последствий публикации относительно дела Эпштейна - американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления и торговлю людьми.
В издании отметили, что это произошло после ожесточенной конфронтации между замдиректора ФБР и генеральным прокурором Пэм Бонди по поводу рассмотрения дела в начале этой недели.
Противостояние достигло апогея во время встречи в среду, в которой участвовали Бонджино, Бонди, директор ФБР Кэш Патель и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.
Причиной конфликта стала публикация статьи, в которой утверждалось, что в ФБР хотели получить больше информации по делу Эпштейна, однако в Минюсте в этом запросе отказали.
В сливе этих данных обвинили Бонджино. По словам источника, он отрицал, что передал эту информацию изданию NewsNation.
Кто такой Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - американский финансист, миллиардер и осужденный сексуальный преступник, известный своими связями со многими влиятельными людьми.
Он утверждал, что управляет активами миллиардеров, хотя многие аспекты его бизнеса оставались непрозрачными.
В 2008 году его обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере. Официально его смерть признали самоубийством.
Недавно Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в делах скандального Джеффри Эпштейна. Позже миллиардер удалил этот пост.
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