Заместитель Билецкого объяснил причины митингов в Киеве

"Враг понимает, что на переднем крае он не может добиться определенных успехов. Он теряет плацдарм на Харьковском направлении, отказывается от определенных замыслов на Донецком направлении, ломает зубы в Запорожском направлении", - заявил Родион Кудряшов.

Поэтому, по его словам, враг прибегает к более коварным действиям – дестабилизации тыла.

"Поэтому любые события, проходящие сейчас в тылу, могут так или иначе дестабилизировать ситуацию внутри страны, а это может повлиять на передний край в том числе", - добавил Кудряшов.

Он отметил, что "поиски крайнего" в массированных обстрелах Киева, в повреждениях инфраструктуры никак не улучшат ситуацию в энергетической сфере и не сохранят от дальнейших российских обстрелов.

"Нам крайне важно сегодня сохранять единство в рядах украинцев и направлять все свои усилия и мысли именно на фронт. Критика нужна, но не в таком формате, как она есть на сегодня. Поэтому нужно работать, нужно делать все для того, чтобы держать как и тыл, так и передний край", - подчеркнул военный.

Кудряшов также напомнил, что в ходе военного положения закон ограничивает массовые мероприятия, что связано с безопасностью граждан.

"Сегодня удары врага крайне коварны, и массовые мероприятия могут стать основанием для реализации террористических актов со стороны российской федерации", - подчеркнул Кудряшов.