Простуда от кондиционера - миф или реальность? Ставим точку в этом вопросе

С наступлением летней жары кондиционер становится настоящим спасением. Однако вместе с желанной прохладой, часто возникают опасения: не станет ли климатическая техника причиной простуды, боли в мышцах или чего-то худшего?

Чаще всего проблемы возникают по трем основным причинам:

Резкий температурный контраст

Когда вы заходите из 30-градусной жары в помещение, охлажденное до 18-20 градусов, организм испытывает стресс. Такое резкое переохлаждение может ослабить иммунитет и сделать вас уязвимыми к вирусам, которые уже есть в организме. Как следствие - насморк, боль в горле и другие симптомы, похожие на простуду.

Грязные фильтры - рассадник опасности

Во влажной и теплой среде внутреннего блока кондиционера, особенно в редко чистящих фильтрах, активно размножаются бактерии, грибки и плесень. Во время работы устройства все эти микроорганизмы вместе с потоком воздуха разносятся по комнате. Это может вызвать аллергические реакции, кашель, а в редких случаях - опасное заболевание "легионеллез", по симптомам напоминающее пневмонию.

Пересушенный воздух и сквозняки

Кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Это приводит к пересыханию слизистых оболочек носа и горла, которые являются нашим естественным барьером для инфекций. А прямой поток холодного воздуха, направленный на спину, шею или поясницу, может спровоцировать воспаление мышц (миозит) или нервов (неврит).

Как наслаждаться прохладой без вреда для здоровья?

Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать неприятных последствий:

Правильная температура

Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7-10 градусов. Оптимальный режим - 22-24°C. Снижайте температуру постепенно.

Регулярная чистка

По меньшей мере раз в несколько недель промывайте фильтры внутреннего блока. Раз в год вызывайте специалиста для профессиональной чистки и дезинфекции всей системы.

Избегайте прямого потока воздуха

Не сидите и не спите непосредственно под струей холодного воздуха. Направляйте поток вверх или в сторону.

Проветривайте и увлажняйте помещение

Регулярно проветривайте комнату, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Если чувствуете сухость, используйте увлажнитель.

Пейте достаточно воды

Это поможет избежать обезвоживания и пересыхания слизистых оболочек.