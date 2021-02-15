Застряглі на Занзібарі українці зможуть вилетіти сьогодні-завтра

Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, можуть вилетіти до України сьогодні або завтра. До переговорів вже підключилася Державна авіаслужба.

У компанії пояснили, що з технічних причин рейс SkyUp Airlines Занзібар - Київ не вилетів за розкладом. Через кілька годин літак був готовий здійснити рейс, але треба було внести зміни до маршруту і отримати дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає борт.

Протягом трьох днів ведуться переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт в їх повітряному просторі

"Кілька разів ми отримували усні запевнення про готовність надати дозволи. Тоді ми починали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Зараз до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб прискорити вирішення питання. Ще раз підкреслюємо, технічно літак готовий зробити рейс в будь-яку хвилину", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначають, що якщо не отримають документи на сьогоднішній виліт, то завтра пасажири зможуть вилетіти до Києва регулярним рейсом.