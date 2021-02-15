Застряглі на Занзібарі українці зможуть вилетіти сьогодні-завтра
Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, можуть вилетіти до України сьогодні або завтра. До переговорів вже підключилася Державна авіаслужба.
Про це повідомляє авіакомпанія Sky Up Facebook.
У компанії пояснили, що з технічних причин рейс SkyUp Airlines Занзібар - Київ не вилетів за розкладом. Через кілька годин літак був готовий здійснити рейс, але треба було внести зміни до маршруту і отримати дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає борт.
Протягом трьох днів ведуться переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт в їх повітряному просторі
"Кілька разів ми отримували усні запевнення про готовність надати дозволи. Тоді ми починали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову. Зараз до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб прискорити вирішення питання. Ще раз підкреслюємо, технічно літак готовий зробити рейс в будь-яку хвилину", - йдеться в повідомленні.
У компанії відзначають, що якщо не отримають документи на сьогоднішній виліт, то завтра пасажири зможуть вилетіти до Києва регулярним рейсом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Занзібарі застрягли близько 180 українців.
Також повідомлялося, що з технічних причин не міг вилетіти літак, який вже чекав на пасажирів.