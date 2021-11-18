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Застрягли в Туреччині через смерть члена групи: українські туристи сьогодні повернуться додому

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 11:11
Застрягли в Туреччині через смерть члена групи: українські туристи сьогодні повернуться додому Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Група українських туристів, які до цього не могли залишити територію Туреччини в результаті смерті одного із членів групи 17 жовтня на території провінції Мугла, сьогодні повернеться в Україну. Громадяни повертаються двома групами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За результатами роботи, проведеної дипломатичним установами України в Туреччині із компетентними органами, зокрема із прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судмедекспертизою, вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити швидке та безпечне повернення громадян в Україну, повідомив Кулеба.

"Громадяни повертаються сьогодні двома групами в Запоріжжя та Київ. Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина", - заявив міністр.

Раніше повідомлялось, що семеро українських туристів кілька тижнів не могли залишити Туреччину після того, як один з учасників їхньої похідної групи вчинив самогубство.

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Турция Дмитро Кулеба
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