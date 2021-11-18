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Застряли в Турции из-за смерти члена группы: украинские туристы сегодня вернутся домой

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 11:11
Застряли в Турции из-за смерти члена группы: украинские туристы сегодня вернутся домой Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции в результате смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла, сегодня вернется в Украину. Граждане возвращаются двумя группами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По результатам работы, проведенной дипломатическим учреждениям Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить быстрое и безопасное возвращение граждан в Украину, сообщил Кулеба.

"Граждане возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело о смерти нашего гражданина", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что семеро украинских туристов несколько недель не могли покинуть Турцию после того, как один из участников их походной группы совершил самоубийство.

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Турция Дмитрий Кулеба
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