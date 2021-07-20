Забудовники пояснили зростання цін на квартири з початку року

Ажіотаж на світових ринках призвів до подорожчання будматеріалів і підігрів зростання цін на житлову нерухомість. На ринку утворився дефіцит, який, поряд зі зростаючою собівартістю, також тисне на ціну квадратного метра.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року ".

За поточний рік ціна на нерухомість вже зросла від 10 до 30%, повідомив РБК-Україна президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе. За його словами, найбільше зараз дорожчає преміум сегмент. "Метал дуже сильно подорожчав, а за ним стали рости ціни і на всі інші матеріали. Це правда. Але, крім того, на 30-40% зросла в ціні робоча сила. У нас вже навіть з'явилися працівники з азіатських країн: з Індії, Пакистану", - пояснив він.

За різними оцінками забудовників, матеріали становлять приблизно 50% в собівартості квадратного метра. Залежно від типу і класу проекту цей показник може перебувати між 45% і 60%.

Дорожчають не тільки будівельні матеріали, а й кваліфікована праця на будівельних майданчиках, визнають забудовники. З початку року, за оцінками керівника відділу інвестицій та аналітики компанії "Інтергал-Буд" Ганни Анісімової, вартість будматеріалів зросла в межах 12-15% залежно від категорії, А будівельно-монтажних робіт - на рівні 10,5-12%.

"Найшвидше зростає вартість металоконструкцій, бетону, керамоблоку, утеплювача. Сьогодні часто говорять про дворазове, а то й триразове зростання цін на метал і дерево через інфляцію і дефіцит сировини, проте подорожчало фактично все. І щебінь з піском, і склопрозорі елементи, і вироби з полімерів і пластика, і фасадні матеріали. Додайте сюди зростання цін на паливно-мастильні матеріали, техніку, роботу підрядних організацій", - зазначила Анісімова.

До теперішнього часу, визнають забудовники, первинний ринок нерухомості увійшов в період поступового нарощування обсягів будівництва. Але про різке зростання нових будівельних майданчиків навіть у Києві поки говорити не доводиться, пояснює комерційний директор SAGA Development Володимир Даниленко. Швидше, за словами співрозмовника, мова йде про зростання темпів освоєння раніше розпочатих об'єктів.

"Обсяг грошової маси на ринку дійсно виріс. Але обсяг споживання, якщо брати метри або одиниці житла, збільшився не сильно, пропозиція непропорційно знижується. Через це утворюється дефіцит, який, поряд зі зростаючою собівартістю, також тисне на ціну квадратного метра", - роз'яснив співрозмовник.