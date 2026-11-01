Приложение "Воздушная тревога" могли взломать: В Воздушных силах ответили, есть ли радиационная опасность

Заметим, что вечером примерно в 22:50 в сети стала появляться информация о якобы химической угрозе, радиолокационной опасности, а также уличных боях в Киеве. Такую информацию выдавал приложение "Воздушная тревога", а также на сайте приложения распространилась красная тревога по всей Украине.

Однако в действительности вся эта информация не соответствовала действительности. После этого экс-руководитель ЦПИ Андрей Коваленко предположил, что мог произойти несанкционированный доступ к приложению.

"Может быть кибератака, ждите официальных сообщений", – добавил он.

Спустя еще некоторое время вероятную кибератаку подтвердили непосредственно Воздушные силы ВСУ.

"Внимание; Вероятно приложение "Воздушная тревога" подверглось враждебному влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!", - говорилось в сообщении.

Между тем в ЦПИ предположили, что приложение подверглось взлому и сейчас распространяется информация относительно уровней угроз, не соответствующая действительности.

Обновлено в 23:37

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что приложение "Воздушная тревога" было сломано.

Между тем, в КГГА заявили, что приложение "Киев цифровой" и уличная система оповещения работают штатно и сообщают об опасности в случае ее возникновения. На эту минуту тревоги в Киеве нет.