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В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации

Фото: в "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Теперь в мобильном приложении "Резерв+" отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в Facebook.

"Цифровая команда Министерства сделала невозможным возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и внесли 340 000 записей в реестр "Оберег". Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечает Черногоренко, раньше этого нельзя было сделать из-за процента человеческого фактора в ошибках ТЦК относительно внесения информации о гражданах в реестр "Оберег". Также ТЦК не всегда вносят информацию о "броне" в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.

Чтобы статус бронирования появился в "Резерв+", необходимо обновить приложение:

  • Нажмите три точки справа от документа.
  • Выберите "Обновить документ".
  • После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении. Если "бронь" продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в "Резерв+".

Что делать, если "бронь" не появилась в "Резерв+"

Замминистра обороны добавила, что часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако Минобороны работает над алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус "Резерв+".

 

Что такое "Резерв+"

Напомним, в мае 2024 года Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного - это мобильное приложение "Резерв+".

В нем военнообязанные граждане могут обновить военно-учетные данные без похода в ТЦК. Также с 18 июня в "Резерв+" появились электронные военно-учетные документы, являющиеся аналогом бумажных.

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