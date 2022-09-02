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Змушують вступати в лави окупантів: СБУ завела справу на двох "військових комісарів"

Фото: СБУ завела справу на двох "військових комісарів" у Луганській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Восени 2021 року два чоловіки обійняли посади "військових комісарів" на окупованій території Луганської області та почали примушувати місцевих служити у лавах терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, двоє чоловіків обійняли посади та стали "начальником відділу військового комісаріату "ЛНР" по Артемівському та Кам’янобродському районах" і "начальником відділу військового комісаріату "ЛНР" по місту Алчевськ".

"Вони примушують осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, служити у так званій "Народній міліції "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Їм оголосили підозри за статтями:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;
  • участь у не передбачених законом збройних формуваннях;
  • порушення законів та звичаїв війни.

Розслідування триває, а за скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що фейкового "заступника мера" Маріуполя підозрюють у державній зраді.

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