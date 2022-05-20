Змушують збирати тіла. Окупанти порушують права українських полонених, - Денісова

За її словами, українських полонених відправляють на окуповану частину Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

"Відповідний відеоролик опубліковано одним з пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі", - зазначила Денісова.

Також окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самі не приїдуть за ними.

"Використовуючи роботу українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 і 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій відзначається гуманне поводження з військовополоненими, які завжди повинні бути захищені, зокрема від актів насильства або залякування, а також від образ і інтересу публіки", - додала омбудсмен.