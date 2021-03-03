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Змушував служити в армії Росії. "Військовому комісару" з Криму повідомили про підозру

Новость на русском → Крим, Середа 03 березня 2021 16:37
Змушував служити в армії Росії. "Військовому комісару" з Криму повідомили про підозру Фото: призовники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські правоохоронці повідомили про підозру "військовому комісару" Сімферопольського району та міста Алушти в окупованому Криму. Чоловіка підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

За інформацією слідства, підозрюваний є громадянином Росії, який у 2018 році отримав посаду "військового комісара". На цій посаді він проводив незаконні примусові призовні кампанії кримчан до лав російської армії. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

"Підозрюваний, реалізуючи незаконні "укази" вищого керівництва держави-окупанта, безпосередньо розробляв план та організовував 5 призовних компаній кримчан у відповідних районах. Вказані дії є порушенням заборони, передбаченої Женевською конвенцією", - розповіли в прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що окупанти вдаються до кримінального переслідування кримчан, які відмовляються служити в армії Росії.

"За останні декілька років кількість таких осіб значно збільшилась. Вказані дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права та є воєнним злочином відповідно до Римського статуту", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці вже повідомили про підозру за розв'язання війни в Україні 70 громадянам Росії.

Додамо, у лютому правоохоронці повідомили про підозру Аксьонову та Константинову.

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