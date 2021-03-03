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Заставлял служить в армии России. "Военному комиссару" из Крыма сообщили о подозрении

Новина українською → Крым, Среда 03 марта 2021 16:37
Заставлял служить в армии России. "Военному комиссару" из Крыма сообщили о подозрении Фото: призывники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские правоохранители сообщили о подозрении "военному комиссару" Симферопольского района и города Алушты в оккупированном Крыму. Мужчину подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

По информации следствия, подозреваемый является гражданином России, который в 2018 году получил должность "военного комиссара". На этой должности он проводил незаконные принудительные призывные кампании крымчан в ряды российской армии. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

"Подозреваемый, реализуя незаконные "указы" высшего руководства государства-оккупанта, непосредственно разрабатывал план и организовывал 5 призывных компаний крымчан в соответствующих районах. Указанные действия являются нарушением запрета, предусмотренного Женевской конвенцией", - рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что оккупанты прибегают к уголовному преследованию крымчан, которые отказываются служить в армии России.

"За последние несколько лет количество таких лиц значительно увеличилось. Указанные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и являются военным преступлением согласно Римскому статуту", - добавили правоохранители.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, украинские правоохранители уже сообщили о подозрении за развязывание войны в Украине 70 гражданам России.

Добавим, в феврале правоохранители сообщили о подозрении Аксенову и Константинову.

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