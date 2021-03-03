Заставлял служить в армии России. "Военному комиссару" из Крыма сообщили о подозрении
Украинские правоохранители сообщили о подозрении "военному комиссару" Симферопольского района и города Алушты в оккупированном Крыму. Мужчину подозревают в нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
По информации следствия, подозреваемый является гражданином России, который в 2018 году получил должность "военного комиссара". На этой должности он проводил незаконные принудительные призывные кампании крымчан в ряды российской армии. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
"Подозреваемый, реализуя незаконные "указы" высшего руководства государства-оккупанта, непосредственно разрабатывал план и организовывал 5 призывных компаний крымчан в соответствующих районах. Указанные действия являются нарушением запрета, предусмотренного Женевской конвенцией", - рассказали в прокуратуре.
В прокуратуре отметили, что оккупанты прибегают к уголовному преследованию крымчан, которые отказываются служить в армии России.
"За последние несколько лет количество таких лиц значительно увеличилось. Указанные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и являются военным преступлением согласно Римскому статуту", - добавили правоохранители.
Напомним, по данным Офиса генпрокурора, украинские правоохранители уже сообщили о подозрении за развязывание войны в Украине 70 гражданам России.
Добавим, в феврале правоохранители сообщили о подозрении Аксенову и Константинову.