Основателя z-канала "Рыбарь" выгонят из Черногории

"Рыбаря" Звинчука выгоняют из Черногории

Руководителя российской информационной сети "Рыбарь" Михаила Звинчука, его жену и еще трех граждан России выдворят из Черногории, пишет Vijesty.

Причина - они угрожают национальной и внутренней безопасности, объявило Управление полиции после совместной операции с Агентством национальной безопасности (АНБ) в Рисане.

Постановления о депортации изданы также насчет:

его жены Валерии Звинчук,

Сергея Билоуса,

Павла Лекаторчука,

Киры Дорошенко.

Что нашла полиция

В доме Звинчука и его подельников найдены дроны и сложное цифровое оборудование, начато уголовное расследование.

Черногорские службы безопасности арестовали Звинчука и его приспешников во время рейда

"Из-за вышеуказанных действий ЕС ввел в отношении Звинчука санкции, что запрещают въезд и транзит через территорию государств-членов Европейского Союза, в связи с деятельностью, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - заявили в полиции.

Как Звинчук заехал в Черногорию

"Агентство. Новости" уточняет, что Звинчук прилетел на Балканы из немецкого Меммингена, установило боснийское издание Detektor (BIRN). В этом аэропорту нет транзитной зоны, позволяющей осуществить пересадку без въезда в Шенгенскую зону.

Таким образом, Звинчук должен был находиться на территории Германии, несмотря на санкции, введенные ЕС против него в 2023 году. Он также должен был пройти паспортный контроль во время вылета из Меммингена.

Из Меммингена Звинчук прилетел 2 октября в Сараево и пять дней провел в Боснии и Герцеговине, где записал видео о выборах.

А 7 октября он выехал в Черногорию черех сухопутный пограничный переход Зупцы.