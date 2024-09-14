Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили назвал партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновной в российской агрессии 2008 года. А также выразил уверенность, что Грузия "найдет силы" извиниться перед осетинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский "Первый канал" .

Как сказал Иванишвили, на днях ставший №1 в избирательном списке партии "Грузинская мечта" на предстоящих парламентских выборах, война 2008 года "не была волей ни грузинского, ни осетинского народов". Он также пообещал найти и наказать "всех ответственных за это преступление", намекая на партию Саакашвили "Национальное движение".

"Когда зачинщики войны будут привлечены к ответственности, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что согласно заданию предатель - "Национальное движение" 2008 года охватило пламенем наших осетинских сестер и братьев", - заявил Иванишвили.

Бидзина Иванишвили - пророссийский олигарх и бывший премьер Грузии. В свое время он потерял грузинское гражданство, став гражданином России и Франции. Но позже он восстановил гражданство Грузии через суд. Недавно Иванишвили вернулся в грузинскую политику.

Война в Грузии в 2008 году

В 2008 году на фоне обострения ситуации в Южной Осетии и Абхазии - двух сепаратистских регионах, вошедших в состав Грузии после развала СССР, российские войска напали на Грузию. Российская операция "принуждения к миру", которая началась 8 августа, длилась пять дней и закончилась фактически российской оккупацией двух регионов.

26 августа тогдашний российский президент Дмитрий Медведев признал "независимость" Южной Осетии и Абхазии, хотя фактически они с тех пор находятся под контролем РФ. Кроме того, в каждом регионе дислоцировано около 3500 российских военнослужащих и около 1500 сотрудников ФСБ.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией. Этой позиции придерживается и цивилизованный мир, включая Украину.