Основатель украинской группы компаний "Шатро" Максим Онуфриев опроверг распространенную в СМИ и соцсетях информацию о якобы сотрудничестве его бизнеса с российскими структурами, побеге из Украины и фиктивном переоформлении активов. По словам предпринимателя, все обвинения в его адрес безосновательны, а зарубежные проекты компании реализуются исключительно в правовом поле Евросоюза.

Бизнес на Кипре и упреки в РФ

Комментируя публикации, в которых кипрские объекты группы "Шатро" связывали с выходцами из российского энергетического и киберспортивного бизнеса, Онуфриев подчеркнул, что его компания никогда не имела дел с Кремлем или бизнесом из РФ.

"У нас нет, не было и никогда не будет никаких связей с людьми, имеющими отношение к Кремлю. Все компании, которые мы открываем за границей, - это инициативы для работы на европейском рынке в соответствии со всеми законами ЕС", - заявил девелопер.

Максим Онуфриев (фото: facebook.com/onufriiev)

По его словам, работа на Кипре касалась исключительно внутренних подрядов для местных юридических лиц.

"К российскому бизнесу я тоже не имею отношения. Моя компания делала ремонт у арендатора в офисном центре. Это кипрская компания. Все отношения у меня были с кипрской компанией. Все происходило в правовом поле Кипра и ЕС", - сказал Максим.

Позиция по поводу войны

Предприниматель также опроверг любое знакомство с фигурантами публикаций в СМИ и подчеркнул проукраинскую позицию своего круга общения за границей.

"Никогда не пересекался и не видел тех людей, о которых пишут СМИ. А что касается нашего окружения здесь: все люди, с которыми мы общаемся или пересекаемся по работе, либо поддерживают Украину, либо имеют статус "иноагентов" в РФ за свою антивоенную позицию", - добавил он.

Максим Онуфриев поддерживает Украину с начала войны (фото: facebook.com/onufriiev)

Отдельно Онуфриев прокомментировал попытки связать его имя с исследованиями о причастности российских госкомпаний к депортации украинских детей.

"Как я, отец четверых детей, гражданин Украины, могу относиться к насильственному вывозу украинских детей? Я не только осуждаю такие действия представителей российской власти, олигархата и бизнеса, - я презираю людей, которые совершают это преступление", - подчеркнул девелопер.

Законный выезд и помощь Украине

Онуфриев объяснил, что покинул Украину на законных основаниях и продолжает поддерживать государство во время полномасштабной войны.

"Я не сбежал из Украины. Война, как и всех граждан Украины, застала меня дома. Я отец четверых детей, трое из них несовершеннолетние. Поэтому я выезжал и возвращался законно. Летом 2024 года я был в Украине, оформлял документы об отсрочке. Сейчас я живу на Кипре и развиваю международные проекты нашей команды, но сердцем и делами мы остаемся дома. С начала полномасштабной войны мы постоянно поддерживаем Украину и регулярно помогаем донатами украинским волонтерам", - отметил бизнесмен.

Передача компании дочери

Также он отверг предположения о том, что передача доли в украинской компании дочери в 2025 году была попыткой избежать ответственности или скрыть активы.

"Переоформление украинской компании на мою дочь - это не попытка что-то скрыть. Она планирует работать и самостоятельно развивать этот бизнес дальше. За годы работы "Шатро" реализовало в Украине много крутых проектов и объектов, которые сегодня работают, развиваются и приносят пользу людям. Мы гордимся тем, что построили", - подчеркнул основатель группы.

Максим Онуфриев и Александр Усик (фото: facebook.com/onufriiev)

Открытость к проверкам

Подводя итог, Максим Онуфриев заявил о готовности к коммуникации с украинскими ведомствами по любым вопросам, затронутым в некоторых СМИ.

"Те обвинения, которые мне предъявляют в СМИ, - полный абсурд. Я максимально открыт как для общества, так и для всех украинских государственных и правоохранительных структур - мне нечего скрывать", - резюмировал предприниматель.