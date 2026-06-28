Основатель Firepoint назвал изменения в Конституцию 2004 года угрозой украинской государственности

День Конституции стал поводом для громкой дискуссии относительно эффективности Основного закона. Основатель компании Firepoint Денис Штилерман подверг жесткой критике конституционные изменения в 2004 году, назвав их угрозой для украинской государственности, и призвал вернуться к модели 1996 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Штиллермана в соцсети X.

Так, основатель компании Firepoint Денис Штилерман в День Конституции Украины опубликовал развернутое сообщение, в котором подверг критике конституционные изменения в 2004 году и заявил о необходимости возвращения к модели Основного закона в редакции 1996 года.

По мнению Штиллермана, нынешняя система государственного управления является результатом решений, принятых более двадцати лет назад.

"Сегодня, когда Украина находится в условиях войны, когда на кону снова стоит самое существование нашей государственности, мы можем увидеть всю разрушительную работу, которую провела Москва с нашим главным документом", - написал он.

По словам предпринимателя, изменения в Конституцию, внесенные в 2004 году, "лишили Украину легальной управляемости".

"Была образована коррумпированная "республика должностей", которая до сих пор гарантирует так называемым "элитам" полную неприкосновенность и свободу действий", - отметил Штилерман.

Он утверждает, что в нынешней системе у Президента Украины полномочия преимущественно в сфере внешней политики и обороны, тогда как другие механизмы управления государством остаются разбалансированными.

"Президент в этой системе координат имеет полномочия только в области внешней политики и обороны; все остальные его действия по управлению страной согласно Конституции являются нелегальным захватом власти", - заявил он.

Денис Штиллерман (кадр по видео)

Штилерман также считает, что Премьер-министр в действующей модели не располагает достаточными инструментами для координации деятельности правительства.

"Премьер-министр также не обладает координационными полномочиями и действует только как церемониальный координатор", - говорится в посте.

Описывая эволюцию конституционной системы, Штилерман подчеркнул, что Конституция 1996 года закрепляла за Президентом роль координатора исполнительной власти, включая право назначать и увольнять министров по представлению Премьер-министра.

По его оценке, принятое 10 декабря 2004 года "конституционное урегулирование" стало "роковым для украинской государственности".

"Результатом этих изменений стала фактическая дезинтеграция исполнительной власти. Украина стала единственной страной в мире, где для назначения или увольнения министра, как правило, нужно парламентское большинство", - отметил он.

По мнению основателя Firepoint, это привело к потере правительством внутренней цельности.

"Премьер-министр потерял реальные полномочия по отношению к министрам, а система перестала функционировать как единое целое, превратившись в свободную конфедерацию министров. С этого момента координация работы правительства стала возможна только из-за неформальных механизмов", - считает Штилерман.

Отдельно он упомянул о решении Конституционного Суда 2010 года, которым были восстановлены президентские полномочия, а также события 2014 года, когда после побега Виктора Януковича Верховная Рада вернулась к модели 2004 года.

Денис Штилерман (кадр с видео)

Штиллерман утверждает, что сохранение действующей системы представляет угрозу государственности.

"Сохранение системы, внедренной Медведчуком, смертельно опасно для украинской государственности, поскольку она создает механизм возложения обязанностей без предоставления инструментов для их реализации", - написал он.

Предприниматель также привел примеры европейских государств, где глава государства играет более выраженную координационную роль в исполнительной власти.

Подытоживая свою позицию, Штилерман призвал к внесению изменений в Конституцию и фактическому пересмотру решений, принятых в 2014 году.

"Мы должны внести изменения в Конституцию, которые отменят поправки Кучмы и будут гарантировать права и достоинство человека, создадут новые легальные механизмы управления и уничтожат систему, созданную более 20 лет назад", - резюмировал он.

Свое предложение он сформулировал как необходимость восстановления полномочий Президента, закрепленных Конституцией 1996 г., путем принятия соответствующего решения парламентом.