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По заснеженным горам в Молдову и Румынию. Пограничники задержали 7 уклонистов

Фото: По заснеженным горам в Молдову и Румынию. Пограничники задержали 7 уклонистов (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали уклонистов, которые пытались скрыться через заснеженные Карпаты в Молдову и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В Карпатах пограничники задержали мужчину, который в 20-градусный мороз направлялся в Румынию, обутый в обычные кроссовки. Оперативные действия правоохранителей спасли нарушителя от серьезного обморожения конечностей", - пишет пресс-служба.

Также была задержана группа из 6-и человек, которые пытались убежать в Молдову. 

Все задержанные были доставлены в пограничные подразделения. Впоследствии суд даст оценку их действиям.

 

Фото: По заснеженным горам в Молдову и Румынию. Пограничники задержали 7 уклонистов (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

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ДПСУ