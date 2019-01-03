"Заслуговує тільки на довічне": юрист про жахливе вбивство родини у Вінниці

Фото: Вбивство у Вінниці (vinbazar.com)

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі , каже очільник столичної юстиції

Вже кілька днів українці обговорюють жахливе вбивство родини (двох жінок та двох дітей), яке сталося 31 грудня перед самим Новим роком у Вінниці.

Підозрюваний у вбивстві - 30-річний чоловік, якого наразі тримають у СІЗО без права внесення застави. Слідчі з’ясовують, чому чоловік пішов на такий жахливий крок - забив молотком власну матір, колишню дружину та двох дітей: 8-річного сина і доньку, якій було 3 роки.

Що загрожує підозрюваному і яка відповідальність передбачена за такий жахливий злочин?

Із таким питанням Styler звернувся до очільника столичної юстиції Станіслава Куценка.

"Особливо небезпечний для суспільства"

За словами начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава Куценка, обвинуваченому у вбивстві статтею 115 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі при особливо жорстких обставинах вчинення злочину.

“Враховуючи обставини подій, які включають у себе умисне вбивство 4 осіб, серед яких є малолітні діти, та вчинення цього злочину з особливою жорстокістю, можна зробити висновок, що особа є особливо небезпечною для суспільства, тому заслуговує тільки на такий вид покарання, як довічне позбавлення волі”, - коментує очільник столичної юстиції.

Фото: Вбивство у Вінниці (vn.npu.gov.ua)

За його словами, враховуючи надзвичайну жорстокість цього злочину, покарання за вчинене має бути відповідним.

“Треба звернути увагу на те, що будь-який інший вид покарання, окрім довічного позбавлення волі, не забезпечить мету покарання, а саме виправлення засудженого та запобігання вчинення нових злочинів”, - каже Станіслав Куценко.

Нагадаємо, стали відомі подробиці жахливого вбивства у Вінниці.

Також з'явилися неочікувані деталі про підозрюваного у вбивстві власної родини.

Як повідомлялося раніше, Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк.