RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Заслушал аналитику от ГУР и о фронте от Сырского: Зеленский провел Ставку

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили оперативную ситуацию по всей линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.

По словам Зеленского, во время Ставки был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он касался оперативной ситуации по всей длине фронта. Особенно речь шла о Покровском и Кураховском направлениях. 

"Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - написал Зеленский.

Также во время Ставки Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили Зеленскому о том, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины - военно, экономически, политически, открыто и скрыто. Также обсуждался вопрос о том, какие шаги нужно предпринять Украине и ее партнерам, чтобы ослабить эти союзы.

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - подчеркнул президент.

Ситуация на фронте и потери РФ

Напомним, по данным Генштаба с начала суток, 14 октября, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Кураховском направлении.

Также известно, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 670 тысяч единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине