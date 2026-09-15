Заседание "Валдая" в Сочи с участием Путина в последний момент отменили из-за дронов, - FT

Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием российского диктатора срочно перенесли из Сочи в Подмосковье из-за риска атак беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Место проведения "ключевой внешнеполитической встречи" Владимира Путина изменили в последний момент по настоянию ФСБ. Четыре источника издания подтвердили, что решение приняли "из-за опасений безопасности на фоне учащения атак украинских беспилотников".
Официальных комментариев от Кремля о причинах изменения локации мероприятия с участием диктатора так и не получили.
Российский диктатор не посещал Сочи с прошлого года, когда там состоялся предыдущий "Валдай". До начала полномасштабной войны он приезжал туда гораздо чаще - например, в 2021 году он побывал там 24 раза.
Удары по Сочи активизировались этим летом и продолжаются в сентябре. ВСУ атакуют акваторию порта безэкипажными катерами, в то время как воздушные беспилотники наносят удары по объектам на набережной.
Напомним, в ночь на 10 сентября российский город Сочи подвергся массированной атаке дронов и беспилотных катеров. В результате ударов возник пожар на набережной.
Кроме этого, в тот вечер в Сочи проходило выступление российской певицы Татьяны Булановой, которая с 2022 года открыто поддерживает войну России против Украины. В связи с атакой дронов ее концерт был досрочно остановлен.