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Заседание "Валдая" в Сочи с участием Путина в последний момент отменили из-за дронов, - FT

14:32 15.09.2026 Вт
2 мин
С прошлого года диктатор ни разу не рискнул посетить Сочи
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием российского диктатора срочно перенесли из Сочи в Подмосковье из-за риска атак беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Место проведения "ключевой внешнеполитической встречи" Владимира Путина изменили в последний момент по настоянию ФСБ. Четыре источника издания подтвердили, что решение приняли "из-за опасений безопасности на фоне учащения атак украинских беспилотников".

Официальных комментариев от Кремля о причинах изменения локации мероприятия с участием диктатора так и не получили.

Путин избегает поездок в Сочи

Российский диктатор не посещал Сочи с прошлого года, когда там состоялся предыдущий "Валдай". До начала полномасштабной войны он приезжал туда гораздо чаще - например, в 2021 году он побывал там 24 раза.

Удары по Сочи активизировались этим летом и продолжаются в сентябре. ВСУ атакуют акваторию порта безэкипажными катерами, в то время как воздушные беспилотники наносят удары по объектам на набережной.

Напомним, в ночь на 10 сентября российский город Сочи подвергся массированной атаке дронов и беспилотных катеров. В результате ударов возник пожар на набережной.

Кроме этого, в тот вечер в Сочи проходило выступление российской певицы Татьяны Булановой, которая с 2022 года открыто поддерживает войну России против Украины. В связи с атакой дронов ее концерт был досрочно остановлен.

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