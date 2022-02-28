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Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться в полоні, - Генштаб

Автор: Наталія Юрченко

В Генштабі підтвердили, що захисники острова Зміїний - живі. Вони знаходяться в полоні Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ВСУ.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре", - йдеться у повідомленні.

Проте в Генштабі додали, що країна-окупант продовжує вести інформаційну війну і звинувачує Україну в тому, що влада ніби "забула" та "поховала" захисників острова.

"У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями", - додали в Генштабі.

В ВСУ закликали Росію звільнити захоплених прикордонників, а також екіпаж рятувального судна "Сапфір".

Нагадаємо, інформація про те, що захисника Зміїного можуть бути живими, з'явилася 26 лютого.

Крім того, російські окупанти незаконно захопили українське гуманітарне судно "Сапфір", що виконувало місію в районі острова Зміїний.

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