Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться в полоні, - Генштаб

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре", - йдеться у повідомленні.

Проте в Генштабі додали, що країна-окупант продовжує вести інформаційну війну і звинувачує Україну в тому, що влада ніби "забула" та "поховала" захисників острова.

"У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени тощо. Відповідно зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями", - додали в Генштабі.

В ВСУ закликали Росію звільнити захоплених прикордонників, а також екіпаж рятувального судна "Сапфір".