Захисник збірної України офіційно став гравцем чеського клубу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу чеського клубу .

"Я дуже радий продовжити роботу в "Славії". У нас був фантастичний рік, в якому ми разом пережили ряд дивовижних подій", - прокоментував підписання контракту Качараба.

У Клубі зазначили, що український футболіст хотів залишитися в команді і його бажання збулося після закінчення сезону 2020/21. "Славія" здобула перемогу в національному чемпіонаті.

Качараба перебував в оренді у "Славії". Чеський клуб мав право його викупити, чим і скористався за день до закінчення контракту.