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Захисник збірної України офіційно став гравцем чеського клубу

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Прага, П'ятниця 31 грудня 2021 20:12
Захисник збірної України офіційно став гравцем чеського клубу Фото: Тарас Качараба (twitter.com/ZoryaLondonsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чеський футбольний клуб "Славія" підписав із захисником збірної України Тарасом Качарабою трирічний контракт. Перехід українця обійшовся команді 20 млн крон (близько 800 тисяч євро).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу чеського клубу.

"Я дуже радий продовжити роботу в "Славії". У нас був фантастичний рік, в якому ми разом пережили ряд дивовижних подій", - прокоментував підписання контракту Качараба.

У Клубі зазначили, що український футболіст хотів залишитися в команді і його бажання збулося після закінчення сезону 2020/21. "Славія" здобула перемогу в національному чемпіонаті.

Качараба перебував в оренді у "Славії". Чеський клуб мав право його викупити, чим і скористався за день до закінчення контракту.

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