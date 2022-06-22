Як захистити свої гроші в Інтернеті: шість сценаріїв злочинів та рекомендації НБУ

Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Вони спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Щоб допомогти українцям розпізнавати злочинні схеми, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України разом із НБУ та Кіберполіцією створили прості інструкції.
Знайома людина просить позичити грошей в особистому повідомленні в месенджері соціальної мережі, це може бути хтось, із ким ви давно не спілкуєтесь
Що робити
Зв’язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення.
Якщо людина не надсилала повідомлення:
Повідомлення в месенджері або пост у соцмережах про надання фінансової допомоги, яку може отримати будь-хто. Гроші пропонують нібито від імені державних, міжнародних установ або банків. Повідомлення містить посилання на чат-бот або сайт, де можна дізнатись додаткову інформацію
Що робити
Повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати
Що робити
Продаж в інтернеті неіснуючих товарів за передплатою.
Що робити
Псевдопокупець запитує реквізити картки для оплати за товар на дошці оголошень і називає час здійснення переказу.
У зазначений час напарник зловмисника під виглядом працівника служби безпеки банку телефонує і повідомляє, що для зарахування грошей необхідно активувати платіжну картку. Він диктує потерпілим реквізити підконтрольних рахунків, видаючи їх за коди активації картки
Що робити
Розсилання повідомлень начебто від офіційних установ про збір коштів на підтримку ЗСУ тощо
Що робити
Адміністрації месенджера - про користувачів, які порушують закон:
Telegram
Натисніть на повідомлення - оберіть Повідомити - опишіть причину (якщо фішинг - Інше - Фішинг)
Натисніть на повідомлення і кілька секунд утримуйте - оберіть у правому верхньому кутку три крапки - натисніть Поскаржитись
Кіберполіцію, якщо стали жертвою злочину в інтернеті:
https://ticket.cvberpolice.aov.ua/
CERT-UA - про фішинг, зловмисне ПЗ, кібератаки
Якщо стали жертвою злочину в інтернеті, заповніть форму на сайті кіберполіції:
https://ticket.cvberpolice.gov.ua/
Раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.
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