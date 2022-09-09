Як захистити Миколаїв від ударів С-300: у Повітряних силах назвали умову

Аби уникнути ворожих обстрілів Миколаєва з С-300, необхідно нищити всі ці комплекси. Втім, якщо і відсунути росіян на таке відстань, щоб цих атак не було.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Разом з тим він також відповів, як уникнути застосування росіянами РСЗВ та артилерії по місту.

"РСЗВ - "Град", "Смерч", "Ураган" - мають свою дальність. "Град" - орієнтовно 20 кілометрів. "Торнадо-С" - модернізована російська РСЗВ - може стріляти з дальністю в понад 100 кілометрів. Їх ніякими "куполами" не зупиниш", - каже Ігнат.

За його словами, єдина протидія РСЗВ - це знищувати їх там, звідки вони завдають удари. Тобто робити контрбатарейну боротьбу і знищувати їх своїми засобами.

"Те ж стосується С-300 - їх треба банально знищувати. У нас на озброєнні сьогодні є американські протирадіолокаційні ракети HARM, які адаптовані до радянських винищувачів МіГ. Вони щодня застосовуються проти окупантів та їхніх комплексів як у глибині оборони, так і у безпосередній близькості", - зазначає Ігнат.

Він також уточнив, що комплекс С-300 має дальність до 75 кілометрів.

"Тому їх треба теж нищити протирадіолокаційними ракетами, артилерією, зокрема HIMARS. А для цього потрібна ефективна робота розвідки. Наші західні партнери також діляться з нами даними щодо місця знаходження цих засобів. І цілком вірно - якщо їх відсунути подалі від населеного пункту, то дальності дії не буде вистачати", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, що Миколаїв та область часто піддаються обстрілам російських окупантів. Зокрема, нещодавно ворог вдарив по медустановах і житлових будинках міста.

Також окупанти завдали удару по Висунську в Миколаївській області, в результаті атаки загинула дитина.

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