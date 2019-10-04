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До захисту Порошенка долучився адвокат Новіков

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У "Євросолідарності" пояснили рішення щодо Новікова

Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до юридичного захисту п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

Рішення було прийняте, як пояснили у "ЄС", після повідомлення про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою до країни-агресора, зокрема у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

"Як відомо, це провадження було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова. В цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні", - зазначили у прес-службі.

У Порошенка зазначили, що в російських судах Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля. Зокрема, до минулого місяця він був адвокатом українських моряків.

"Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна", - додали у "ЄС".

Нагадаємо, у Порошенка володіють даними, що офіс президента Володимира Зеленського за участю глави держави обговорював питання кримінального переслідування п’ятого президента України.

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