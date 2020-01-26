Захист Трампа представив шість аргументів відсутності тиску на Україну

Команда юристів президента США Дональда Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У своєму виступі у суботу заступник команди адвокатів Майк Пурпура озвучив шість аргументів на користь невинуватості Трампа у тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента,

Трамп надав більше допомоги Україні, ніж адміністрація Обами, зокрема надавши Україні Джавеліни. Також адміністрація Трампа значно посилила санкції проти Росії. Виклад телефонної розмови між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським від 25 липня минулого року, не свідчить про те, що оборонну допомогу США використовували як засіб тиску на Україну. Українці неодноразово говорили про відсутність на них тиску. На час розмови з президентом США, українська сторона не знала про затримку допомоги. Не було відкрито розслідувань проти політичного опонента Трампа - Джо Байдена, відкриття якого, згідно до звинувачень, Трамп вимагав від України. Україна отримала оборонну допомогу.

Раніше повдіомлялося, що у Сполучених Штатах Америки представники Демократичної партії завершили виклад звинувачень у Сенаті в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США почав розгляд справи про імпічмент президента Трампа. В ході слухань сенатори повинні вирішити, чи винен американський президент у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.