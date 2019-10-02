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Захист оскаржить вирок блогеру Мемедемінову

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 12:08
Захист оскаржить вирок блогеру Мемедемінову
Фото: Наріман Мемедемінов (crimea-news.info)

Адвокат також пояснив, чому вирок був пом'якшений

Захист кримськотатарського журналіста та блогера Нарімана Мемедемінова буде оскаржувати рішення російського суду. Про це заявив адвокат журналіста Едем Семедляєв, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами адвоката, захист оскаржуватиме рішення Південного окружного суду Ростова-на-Дону про покарання Мемедемінова у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі. Семедляєв наголосив, що Мемедемінов не скоював жодного злочину, в яких його звинувачують.

"Вирок ми оскаржуватимемо, ми вважаємо, що ніякого злочину мій підзахисний не скоював. Він не виправдовував вибухи, не виправдовував вбивства людей", - заявив він.

Також Семедляєв пояснив, що суд пом'якшив вирок у зв'язку з перекваліфікуванням обвинувачення. Він припустив, що російська прокуратура також може оскаржити вирок суду.

Нагадаємо, 2 жовтня російський суд оголосив вирок кримськотатарському журналісту та блогеру Мемедемінову. Суд засудив журналіста до 2 років та 6 місяців ув'язнення. Мемедемінова звинувачують у нібито закликах до тероризму.

Також РБК-Україна писало, що російська прокуратура зверталася до суду з проханням призначити кримськотатарському блогеру Мемедемінову покарання у вигляді 6 років колонії. Тоді блогер заявляв, що докази, представлені прокуратурою, "показують повну неспроможність кримінальної справи".

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