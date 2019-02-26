Захист Дронова оскаржить вирок суду

Дронов не вважає вирок справедливим

Обвиняемый по делу о ДТП в Харькове Геннадий Дронов заявил, что будет обжаловать приговор суда. Об этом Дронов рассказал журналистам после судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что защита Дронова будет подавать апелляцию на решение суда.

"Да, буду обжаловать", - сказал Дронов, отвечая на ​​вопрос о том, будет ли он подавать апелляцию.

Добавим, что Дронов не считает приговор справедливым.

Напомним, Киевский районный суд Харькова сегодня, 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. В свою очередь Дронов заявил, что будет обжаловать решение суда. Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.