Захист Антоненка заперечує його зв'язок з СБУ

Захист Андрія Антоненка, фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, заперечує його зв'язок зі Службою безпеки України. Про це РБК-Україна заявив його адвокат Станіслав Кулик.

Відзначимо, що мова йде про публікації записів, які свідчать, що у деяких фігурантів нібито можуть бути зв'язки з СБУ.

"Це маячня. Я не знаю, чим це може підтверджуватися. Це взагалі якісь "вологі фантазії" органів досудового розслідування. Ну, реально, як він (Антоненко, - ред.) - музикант, співак, міг з кимось там (в СБУ, - ред.) співпрацювати? Він не має ні навичок, ні доступу до якоїсь інформації, ні інших необхідних для цього знань і досвіду", - заявив Кулик.

Відзначимо, в кінці січня були оприлюднені записи Владислава Грищенка (свідка по справі Шеремета), який нібито обговорює цю справу з працівником департаменту контррозвідки СБУ Андрієм Омельченком.

Докладніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Тіні сумнівів: що відбувається у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета".

Нагадаємо, минулого тижня Антоненко відмовився давати показання, поки його адвокатам не передадуть матеріали справи для ознайомлення.