Захищають місто, поранених і мертвих. Зеленський пояснив мотиви захисників Маріуполя
Президент Володимир Зеленський розповів російським журналістам про мотивацію українських військ, які захищають Маріуполь від військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.
"Їхні сім'ї звертались. Я розмовляв із хлопцями. Я казав, що коли потрібно вийти, щоб вижити, то зробіть це. Я надав їм вибір. Вони сказали: Ми не можемо, ми не кинемо поранених. Більше того, вони сказали: Ми не покинемо вбитих... Тому вони захищають місто, захищають поранених і захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – заявив Зеленський.
Натомість міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан застеріг від "спільної провини" за облогу Маріуполя. Французька влада намагається організувати гуманітарний коридор у місто.
До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.
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