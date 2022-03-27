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Захищають місто, поранених і мертвих. Зеленський пояснив мотиви захисників Маріуполя

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Неділя 27 березня 2022 20:20
Захищають місто, поранених і мертвих. Зеленський пояснив мотиви захисників Маріуполя Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський розповів російським журналістам про мотивацію українських військ, які захищають Маріуполь від військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"Їхні сім'ї звертались. Я розмовляв із хлопцями. Я казав, що коли потрібно вийти, щоб вижити, то зробіть це. Я надав їм вибір. Вони сказали: Ми не можемо, ми не кинемо поранених. Більше того, вони сказали: Ми не покинемо вбитих... Тому вони захищають місто, захищають поранених і захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – заявив Зеленський.

Натомість міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан застеріг від "спільної провини" за облогу Маріуполя. Французька влада намагається організувати гуманітарний коридор у місто.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

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