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Защищают город, раненых и мертвых. Зеленский объяснил мотивы защитников Мариуполя

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 20:20
Защищают город, раненых и мертвых. Зеленский объяснил мотивы защитников Мариуполя Фото: Защитники Мариуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский рассказал российским журналистам о мотивации украинских войск, защищающих Мариуполь от войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"Их семьи ображались. Я говорил с ребятами. Я говорил, что если нужно выйти, чтобы выжить, то сделайте это. Я давал им выбор. Они сказали: Мы не можем, мы не бросим раненых. Более того, они сказали: Мы не бросим убитых... Поэтому они защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить", – заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предостерег от "общей вины" за осаду Мариуполя. Французские власти пытаются организовать гуманитарный коридор в город.

К слову, Роскомнадзор запретил российским медиа публиковать интервью Зеленского.

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