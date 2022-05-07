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Захищав Україну в лавах ЗСУ. На фронті загинув ще один журналіст

Фото: Максим Мединський (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У бою на території Харківської області загинув ще один журналіст Максим Мединський. Він захищав країну в лавах Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Зазначається, що Максим Мединський пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Протягом року він виконував завдання на передовій, зокрема чотири місяці перебував біля Донецького аеропорту. У лютому 2022 року Мединський без вагань пішов знову захищати країну.

Журналіст загинув 29 квітня внаслідок обстрілу його роти у бою з окупантами у Харківській області. Йому було 33 роки.

"В мирний час Максим, талановитий журналіст та дизайнер, справжній майстер своєї справи, працював для державних проєктів. Останній рік Офіс реформ Міненерго, Департамент комунікацій Міністерства мали честь працювати з ним у команді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Ізюмом загинув військовий кореспондент телеканалу "Дом" Олександр Махов. Він служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

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ХарківВійна Росії проти України