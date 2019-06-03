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Зеленський вимагає визначити строки виконання мінських угод

Новини » Політика    03.06.2019 - 13:45
Зеленський вимагає визначити строки виконання мінських угод
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, у України "немає багато років на припинення війни"

Президент України Володимир Зеленський вимагає визначити строки виконання мінських угод. Про це він сказав у ході брифінгу в понеділок, 3 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Україна не має "багато років на припинення війни і продовження Мінська".

"У нас є конкретні пропозиції, і 5 червня вони... Я б дуже хотів, у нас немає багато років на припинення війни і на продовження Мінська. Я хочу, щоб всі ці пропозиції були об'єднані зі зрозумілими строками виконання того чи іншого пункту", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Глава держави зазначив, що тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Також президент назвав дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році Кучма завершив роботу у Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу в Мінську. Його замінив колишній перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.

Так, РБК-Україна писало, що 23 червня 2014 року Кучма увійшов у ТКГ і представляв Україну на переговорах з "ДНР" і "ЛНР" за участю представників Росії та ОБСЄ. 20 вересня Кучма підписав мінський меморандум. 2 лютого 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Кучму офіційним представником України у тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

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