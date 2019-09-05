В "Слузі народу" назвали теми засідання фракції за участю Зеленського

На засіданні фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського тривала дискусія навколо законопроектів, які були направлені до Конституційного суду України. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Швець після засідання фракції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні були присутні президент Володимир Зеленський, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, а також міністр економіки Оксана Маркарова.

"Досі говорилось про ті законопроекти, які було внесено в порядок денний і подані до Конституційного суду. Це одна з тем, які обговорювались", - заявив Швець.

Нардеп наголосив, що зустріч з депутатами мала тривати дві робочі години.

"Поки що не обговорювали бюджет. Пані Маркарова тут, як і решта фінансистів фракції "Слуга народу", - додав Швець.

Крім того, на зустрічі фракції обговорилось питання строків подання до Верховної ради проекту Держбюджету на 2020 рік.

За словами депутата Михайла Радуцького, на фракції були присутні всі керівники профільних міністерств нового уряду.

"На засіданні фракції був і Тимофій Милованов (міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства), і Олексій Гончарук (прем'єр-міністр України), і Оксана Маркарова (міністр фінансів). Якби був тільки Руслан Рябошапка (генеральний прокурор), це було б щось надзвичайне, а там були всі керівники. Піднімалось питання, що до 15 числа ми маємо підготувати проект бюджету. Тільки так. Кабмін над цим працює. Нам вони ще його не подавали", - заявив Радуцький.

Після засідання фракції народний депутат Євгеній Брагар повідомив, що найближчим часом "Слуга народу" працюватиме над 67 законопроектами, які вже були подані.

"Найближчим часом ми працюватимемо по тим 67 законопроектах, які вже були подані. А вже потім будемо кординуватись з іншими народними депутатами, і потроху працювати над ними. Найважливішим це законопроект був 7203 щодо депутатської недоторканості, і в найближчому це вже буде поглиблення децентралізації і так далі", - заявив Брагар.

Крім того, народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що 37 законопроектів планують розглянути на наступному пленарному тижні.

"Обговорювали всі ті законопроекти, про які ви вже чули. Це президентські законопроекти. 37 законопроектів, які ми плануємо розглядати на наступному (пленарному - ред.) тижні", - додав Радуцький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський може відвідати засідання фракції "Слуга народу". На засіданні планували обговорити підготовку до пленарного тижня роботи Верховної ради.

Крім того, правовий комітет Верховної ради розгляне невідкладні законопроекти президента Володимира Зеленського в п'ятницю, 6 вересня. Зокрема, комітет розгляне по суті чотири законопроекти, які визначені президентом як невідкладні.