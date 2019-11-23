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Засідання Трибуналу не вирішило розбіжності між Києвом та Москвою, - МЗС РФ

Новини » Політика     23.11.2019 - 15:20
Засідання Трибуналу не вирішило розбіжності між Києвом та Москвою, - МЗС РФ
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Росія вимагає, щоб судовий процес відбувався у два етапи

Київ та Москва не змогли вирішити жодну з розбіжностей щодо захоплення українських військових кораблів в Керченській протоці під час першого засідання Гаазького трибуналу у справі "Україна проти Росії". Про це заявили у прес-службі російського Міністерства закордонних справ.

Як повідомили в російському відомстві, перше засідання Арбітражного трибуналу мало технічний характер, тому сторони не змогли вирішити жодну з розбіжностей щодо ситуації в Керченській протоці.

"Незважаючи на раніше вжиті сторонами спроби досягти домовленості щодо спірних питань, між ними зберігаються принципові розбіжності, які були винесені на засідання. В ході нього, однак, сторонам так і не вдалося вирішити жодне з них", - заявили в МЗС РФ.

Крім того, російському МЗС в чергове наголосили на необхідності розгляду справи у два етапи - юрисдикційний та субстантивний. Росія хоче встановити наявність в Міжнародного арбітражу компетенції для розгляду справи, а вже потім розглядати справу по суті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що 21 листопада в Гаазькому трибуналі почалися перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо захоплення українських військових кораблів та їхнього екіпажу в Керченській протоці. В підсумку Міжнародний арбітраж затвердив графік розгляду справи. Очікується, що Україна подасть свій меморандум за 6 місяців.

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