Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО

Засідання країн у Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться усередині липня 2019. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також наголосив, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента Україна Володимира Зеленського з главами МЗС Франції та Німеччини.

"Сьогодні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. 90% обговорення було обговоренням мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в Норманському форматі. Це може відбутись в середині липня, це є план", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.

Відзначимо, Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в "нормандському форматі".