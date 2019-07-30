Кабмін з анонсованим звільненням Кличка завтра не відбудеться

Засідання Кабінету міністрів України цього тижня не буде, тому що прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відпустці. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Василь Рябчук.

Зазначимо, що на цьому засіданні мали розглянути звільнення мера Києва Віталія Кличка.

"Завтра не буде засідання уряду. Засідання під головуванням прем'єр-міністра не буде. Премєр-міністр перебуває у офіційній відпустці", - заявив Рябчук.

Нагадаємо, що сам Гройсман декілька днів тому заявив, що звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні. Тоді він заявив, що згідно з Конституцією всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

РБК-Україна раніше писало, що Офіс президента України звернувся до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від ОП.

Зазначимо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. За його словами, Кличко має сам подати у відставку з поста глави КМДА.