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Чи зараховується період навчання до страхового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду

Фото: навчання зараховується до страхового стажу для виплати пенсій до 2004 року (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Олександр Білоус

Період навчання до 2004 року зараховується до страхового стажу. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Поняття "страховий стаж" запроваджено законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності з 1 січня 2004.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 1 січня 2004 року згідно із законом "Про пенсійне забезпечення", а після 1 січня 2004 року законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Водночас до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі", - повідомили ПФУ.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

"Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", - повідомили у ПФУ.

Нагадаємо, за умовами пенсійної реформи 2011 року, страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років.

Особи, які досягли віку 60 років у 2022 році, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. Стаж поступово збільшується за умовами пенсійної реформи.

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