Чи зараховується період навчання до страхового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду

Як зазначили у ПФУ, страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Поняття "страховий стаж" запроваджено законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності з 1 січня 2004.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 1 січня 2004 року згідно із законом "Про пенсійне забезпечення", а після 1 січня 2004 року законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Водночас до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі", - повідомили ПФУ.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

"Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", - повідомили у ПФУ.