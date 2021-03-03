"Зоря" стала першим півфіналістом Кубка України

Хоча "Зоря" і була фаворитом матчу, але "Верес" поступатися команді не збирався. І вже на 17-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Хавбек луганського клубу Владлен Юрченко зіграв у своїй штрафній прямою ногою проти опонента, за що арбітр призначив пенальті. "Точку" реалізував Михайло Шестаков - 1:0.

Але "Зоря" не довго програвала. Вже через 8 хвилин Дмитро Іванисеня виявився найспритнішим у штрафному "Вереса" після подачі зі штрафного і зрівняв рахунок в матчі - 1:1.

На початку другої половини матчу гравці рівненського клубу забили вдруге - знову м'яч у сітку відправив Шестаков. Але на цей раз суддя зафіксував положення "поза грою" у партнера Шестакова Роберта Гегедоша.

А на 59-й хвилині "Верес" пропустив не обов'язковий гол. Владислав Кочергін зважився на удар метрів з 30, він вийшов не найбільш небезпечним, але воротар рівненського клубу Богдан Когут з ним впоратися не зміг - 1:2.

За 15 хвилин до кінця матчу "Верес" залишився в меншості. Шахаб втік у швидку контратаку, але його збив Сергій Панасенко. Хавбек рівненського клубу отримав другу "жовту", яка стала "червоною".

За хвилину до закінчення основного матчу рефері довелося зупинити матч - фанати запалили фаєри. Через пару хвилин гра поновилася, але рахунок більше не змінювався. Таким чином "Зоря" стала першим півфіналістом КУ.