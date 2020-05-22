ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Зоря" розірвала контракт з бразильським футболістом

Новини » Спорт     22.05.2020 - 15:21
"Зоря" розірвала контракт з бразильським футболістом
Фото: Лазіо (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Лазіо більше не є гравцем луганського клубу

Бразильський захисник Лазіо більше не є гравцем українського футбольного клубу "Зоря". Співпраця припинена за обопільною згодою, контракт розірваний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт луганської команди.

Втім, футболіст проводитиме індивідуальні тренування на клубній базі до вирішення ситуації з відкриттям міжнародного сполучення, перерваного через пандемію коронавірусу.

Лазіо став гравцем луганського клубу влітку 2019 року, але так і не зміг закріпитися в основному складі команди Віктора Скрипника. На офіційному рівні бразилець не провів за луганчан жодного матчу.

Нагадаємо, напередодні "Зоря" продовжила контракти з досвідченим захисником Віталієм Вернидубом і півзахисником Дмитром Хомченовським.

Відновити сезон української Прем'єр-ліги планують 30 травня, проте в ЗМІ з'явилася інформація про можливе перенесення рестарту сезону на 6 червня.

Після 23 турів "Зоря" посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи київське "Динамо" за додатковими показниками. Лідирує донецький "Шахтар".

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ЗаряконтрактФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся