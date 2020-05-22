"Зоря" розірвала контракт з бразильським футболістом

Фото: Лазіо (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Лазіо більше не є гравцем луганського клубу

Бразильський захисник Лазіо більше не є гравцем українського футбольного клубу "Зоря". Співпраця припинена за обопільною згодою, контракт розірваний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт луганської команди.

Втім, футболіст проводитиме індивідуальні тренування на клубній базі до вирішення ситуації з відкриттям міжнародного сполучення, перерваного через пандемію коронавірусу.

Завершено сотрудничество с Лазио



Бразильский защитник Лазио более не является игроком «Зари». Сотрудничество с футболистом прекращено по обоюдному согласию, а контракт, соответственно, расторгнут. https://t.co/BOyFSztE4q pic.twitter.com/qviivsAK87 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 22, 2020

Лазіо став гравцем луганського клубу влітку 2019 року, але так і не зміг закріпитися в основному складі команди Віктора Скрипника. На офіційному рівні бразилець не провів за луганчан жодного матчу.

Нагадаємо, напередодні "Зоря" продовжила контракти з досвідченим захисником Віталієм Вернидубом і півзахисником Дмитром Хомченовським.

Відновити сезон української Прем'єр-ліги планують 30 травня, проте в ЗМІ з'явилася інформація про можливе перенесення рестарту сезону на 6 червня.

Після 23 турів "Зоря" посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи київське "Динамо" за додатковими показниками. Лідирує донецький "Шахтар".

Автор: Вера Олейник