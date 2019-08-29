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Зоря - Еспаньол: де дивитися матч

Новини » Спорт    29.08.2019 - 13:03
Зоря - Еспаньол: де дивитися матч
Фото: "Зоря" - "Еспаньол" (twitter.com/RCDEspanyol)

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь плей-офф Ліги Європи

"Зоря" проведе домашній поєдинок проти "Еспаньола" в рамках раунду плей-офф Ліги Європи. На думку букмекерів, у луганчан немає шансів на прохід до групової стадії.

29 серпня 20:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

У четвер, 29 серпня, луганчани зіграють другий матч у плей-офф Ліги Європи, в якому змагатимуться з "Еспаньолом" з Барселони. Стартовий свисток на "Славутич-Арені" в Запоріжжі пролунає о 20:00, а початок прямої трансляції на телеканалі УНІАН заплановано на 19:55. Крім того, подивитися гру можна і на FootballHub на YouTube-каналі.

У першому матчі "Зоря" не змогла здобути нічию на полі "Еспаньола" - 1:3.

Перед другим поєдинком луганчани обіграли "Карпати" в п'ятому турі УПЛ з рахунком 1:0. Каталонці, у свою чергу, провели гру в чемпіонаті Іспанії, зігравши внічию з "Алавесом" - 0:0.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).

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