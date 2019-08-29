ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зоря - Еспаньол: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    29.08.2019 - 15:06
Зоря - Еспаньол: прогноз букмекерів
Фото: "Зоря" - "Еспаньол" (twitter.com/RCDEspanyol)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

Луганська "Зоря" проведе матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти "Еспаньола" з Барселони. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі УНІАН.

29 серпня 20:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Букмекерські компанії вважає "Еспаньол" фаворитом поєдинку. Тріумф гостей оцінили коефіцієнтом 2,16, тоді як ймовірність перемоги "Зорі" оцінена в 3,20. На нічийний результат - 3,35.

Прохід луганчан в наступний раунд оцінюють коефіцієнтом в 8,8. На те, що далі пройде каталонська команда - 1,69.

Бригаду арбітрів на гру очолює румунський рефері Раду Петреску. Це 37-мілетній досвідчений арбітр, який має категорію ФІФА з 2012 року і міжнародний реєстр з 54 матчів.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" не змогла здобути нічию на полі "Еспаньола" - 1:3.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).

Зоря - Еспаньол: анонс матчу Україна може втратити позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Новини України Ліга ЄвропипрогнозЗаряставкиплей-офф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся