Зоря - Еспаньол: прогноз букмекерів

Фото: "Зоря" - "Еспаньол" (twitter.com/RCDEspanyol)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

Луганська "Зоря" проведе матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти "Еспаньола" з Барселони. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі УНІАН.

29 серпня 20:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Букмекерські компанії вважає "Еспаньол" фаворитом поєдинку. Тріумф гостей оцінили коефіцієнтом 2,16, тоді як ймовірність перемоги "Зорі" оцінена в 3,20. На нічийний результат - 3,35.

Прохід луганчан в наступний раунд оцінюють коефіцієнтом в 8,8. На те, що далі пройде каталонська команда - 1,69.

Бригаду арбітрів на гру очолює румунський рефері Раду Петреску. Це 37-мілетній досвідчений арбітр, який має категорію ФІФА з 2012 року і міжнародний реєстр з 54 матчів.

Нагадаємо, у першому матчі "Зоря" не змогла здобути нічию на полі "Еспаньола" - 1:3.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).