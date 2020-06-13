Зоря - Динамо: де дивитися матч

Луганська "Зоря" прийме київське "Динамо" у поєдинку 26 туру української Прем'єр-ліги. На думку букмекерів, у майбутньому матчі перевага на боці гостей зустрічі.

13 червня 17:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Матч між "Зорею" та "Динамо" відбудеться в суботу, 13 червня, у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал "2+2". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом, трансляція традиційно стартує п'ятьма хвилинами раніше.

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За сім турів до кінця чемпіонату "Зоря" і "Динамо" набрали у турнірній таблиці рівну кількість очок - по 49. Однак луганська команда знаходиться на другій позиції, випереджаючи суперника за особистими зустрічами. Лідирує з відривом у 16 очок донецький "Шахтар".

Після відновлення чемпіонату обидві команди зазнали по одній поразці і здобули по перемозі. "Динамо" поступилося лідеру чемпіонату донецькому "Шахтарю" (1:3), але потім взяла верх над "Олександрією" (5:1). "Зоря" ж не змогла впоратись з клубом з Олександрії (0:1), але була сильнішою за "Колоса" (1:0).